البنتاغون: الصين تزيد من قدراتها العسكرية بوتيرة خطيرة

حذر رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الأمريكية، الجنرال مارك ميلي، من أن الصين مستمرة في زيادة قدراتها العسكرية بـ"وتيرة خطيرة".

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وقال ميلي، في تصريح أدلى به اليوم الخميس خلال جلسة للجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ للكونغرس الأمريكي، إن الصين ترفع من قدراتها العسكرية "بوتيرة خطيرة ومستدامة للغاية"، معتبرا أن ذلك يمثل تهديدا متزايدا للسلام والاستقرار في العالم.

وأضاف كبير الجنرالات الأمريكيين: "من الضروري أن نضمن الحفاظ على تقدمنا التنافسي والتكنولوجي".

وتضع السلطات الأمريكية منذ عدة سنوات التصدي للصين في صلب سياسة الأمن القومي للولايات المتحدة وسط ارتفاع مخاوف في الساحة الدولية من تصاعد حدة المواجهة بين القوتين العالميتين علما بأنهما تمثلان أكبر اقتصادين في العالم.

وسبق أن قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، مؤخرا إن نظيره الصيني، شي جين بينغ، يعتقد أن بلاده ستتمكن من "امتلاك" الولايات المتحدة بحلول عام 2035.

بدورها، قالت الصين على لسان وزير خارجيتها، وانغ يي، إنها تسعى إلى حوار مع الولايات المتحدة لخدمة مصالح البشرية جمعاء ولا تريد تحدي الطرف الأمريكي، معتبرة أن سبب التوتر بين الجانبين يعود لإجراءات إدارة الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب.

وتشهد العلاقات بين الصين والولايات المتحدة توترا مستمرا، تصاعد في الأشهر الماضية على خلفية قضايا عديدة على رأسها جائحة فيروس كورونا، وموضوع هونغ كونغ، والخلافات التجارية، وقضية حقول الطاقة في بحر الصين الجنوبي، ومسألة حقوق الإنسان في الأراضي الصينية، وخاصة منطقة شنجان ذاتية الحكم.

المصدر: "رويترز" + وكالات