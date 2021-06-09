بايدن يلغي الأمر التنفيذي لترامب الذي سعى إلى حظر TikTok
Reuters
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قال البيت الأبيض إن الرئيس جو بايدن سحب سلسلة من الأوامر التنفيذية التي سعت إلى حظر التنزيلات الجديدة لتطبيقي WeChat و TikTok.
وكانت إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب، حاولت منع المستخدمين الجدد من تنزيل التطبيقات وحظر المعاملات التقنية الأخرى التي قال كل من TikTok وWeChat المملوكتين للصين إنها ستحظر بشكل فعال استخدام التطبيقات في الولايات المتحدة، وقد منعت المحاكم تلك الأوامر التي لم تدخل حيز التنفيذ.
وقال مسؤول في البيت الأبيض إن مجلس الأمن القومي الأمريكي يجري مراجعة منفصلة لتطبيق "تيك توك".
المصدر: "رويترز"