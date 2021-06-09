بايدن يلغي الأمر التنفيذي لترامب الذي سعى إلى حظر TikTok

قال البيت الأبيض إن الرئيس جو بايدن سحب سلسلة من الأوامر التنفيذية التي سعت إلى حظر التنزيلات الجديدة لتطبيقي WeChat و TikTok.

وكانت إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب، حاولت منع المستخدمين الجدد من تنزيل التطبيقات وحظر المعاملات التقنية الأخرى التي قال كل من TikTok وWeChat المملوكتين للصين إنها ستحظر بشكل فعال استخدام التطبيقات في الولايات المتحدة، وقد منعت المحاكم تلك الأوامر التي لم تدخل حيز التنفيذ.

وقال مسؤول في البيت الأبيض إن مجلس الأمن القومي الأمريكي يجري مراجعة منفصلة لتطبيق "تيك توك".

المصدر: "رويترز"