زيلينسكي سيلتقي بايدن في أواخر يوليو بواشنطن

أعلن وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا أن اللقاء بين الرئيسين الأوكراني فلاديمير زيلينسكي والأمريكي جو بايدن من المخطط أن يعقد في أواخر يوليو المقبل بواشنطن.

وأوضح كوليبا في حديث لقناة "أوكرانيا 24" أن تاريخ اللقاء لا يزال قيد البحث، مؤكدا أن هذه ستكون زيارة رسمية للرئيس الأوكراني إلى الولايات المتحدة.

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وأشار إلى أن أجندة اللقاء ستكون واسعة، وسيصل إلى الولايات المتحدة وفد أوكراني كبير.

وأَضاف الوزير: "لقد بدأنا بالتحضير للزيارة، ونحن نعمل على البنود الرئيسية للبرنامج. والأهم أننا نعمل على الاتفاقات الرئيسية".

المصدر: "نوفوستي"