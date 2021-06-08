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بايدن وزيلينسكي يبحثان مكافحة الفساد و"العدوان الروسي" المزعوم

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بايدن وزيلينسكي يبحثان مكافحة الفساد و
Sputnik
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي
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ناقش الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أمس الاثنين، خلال مكالمة هاتفية مع نظيره الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، مكافحة الفساد في أوكرانيا ومساعدتها في مواجهة "العدوان الروسي".

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وجاء في بيان صدر عن المتحدثة باسم الإدارة الأمريكية، جين بساكي، ونشره المكتب الصحفي للبيت الأبيض: "أكد بايدن الدعم الأمريكي الثابت لسيادة ووحدة أراضي أوكرانيا".

وأضاف أن الرئيسين "ناقشا الشراكة الاستراتيجية ودعم خطة زيلينسكي لمكافحة الفساد وإجراء الإصلاحات" بالإضافة إلى "تطلعات أوكرانيا الأوروبية الأطلسية، التي ستؤدي إلى إقامة العدل والأمن والازدهار لشعب البلاد".

وأكدت بساكي أيضا أن بايدن يتوقع وصول زيلينسكي إلى واشنطن "في وقت لاحق من الصيف الجاري".

المصدر: نوفوستي

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