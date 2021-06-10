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موسكو: على واشنطن أن تكف عن سياسة "ضخ الأسلحة" لبريشتينا

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موسكو: على واشنطن أن تكف عن سياسة
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مركبات أمنية مدرعة من طراز "أم -1117" سلمتها الولايات المتحدة لقوات كوسوفو
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دعت السفارة الروسية في واشنطن الولايات المتحدة إلى التخلي عن تسليح إقليم كوسوفو خلافا لقرارات الشرعية الدولية.

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وقالت السفارة عبر "تويتر" اليوم الأربعاء: "ندعو الولايات المتحدة إلى التقيد الصارم بقرار 1244 لمجلس الأمن الدولي والتخلي عن سياسة ضخ المعدات العسكرية والأسلحة لبريشتينا".

وأشارت السفارة الروسية إلى أن هذه الخطوات الأمريكية تقوض الجهود الرامية إلى تسوية مسألة كوسوفو وتؤدي إلى تصاعد التوتر العرقي والطائفي في المنطقة.

وفي وقت سابق أفادت وسائل إعلام صربية بأن الولايات المتحدة سلمت لقوات إقليم كوسوفو الذي لا تعترف بلغراد وموسكو وعواصم أخرى بانفصاله عن صربيا دفعة من المركبات الأمنية المدرعة "أم-1117".

المصدر: RT

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