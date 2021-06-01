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كولومبيا تعلن القضاء على عصابة "كاباروس" الإجرامية

أخبار العالم

كولومبيا تعلن القضاء على عصابة
Reuters JWV/LP
صورة تعبيرية
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قالت السلطات الكولومبية، اليوم الثلاثاء، إنها قضت على عصابة "كاباروس"، وهي واحدة من أكبر الجماعات المسلحة المنظمة في البلاد.

وكتب وزير الدفاع دييغو مولانو أبونتي في تغريدة: "اليوم يمكننا القول إن سلطات إنفاذ القانون قضت على جماعة كاباروس المسلحة المنظمة المدانة بقتل شخصيات عامة واختطاف وتجنيد قاصرين وجرائم أخرى".

وأشار إلى أنه إثر القضاء على العصابة، أصبحت كولومبيا أكثر أمانا، مضيفا أن السلطات تعتزم محاربة الجماعات المتبقية.

المصدر: RT

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