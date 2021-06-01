وزير الداخلية الفرنسي يشكر الشرطة بعد توقيفها رجلا عربيا شتم سيدة بعبارات عنصرية

أعرب وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان، اليوم الثلاثاء، عن شكره لرجال الأمن بعد تحركهم السريع وإلقائهم القبض على شخص ظهر في مقطع فيديو وهو يوجه عبارات عنصرية لسيدة.

وكتب دارمانان في تغريدة: "شكرا لرجال الشرطة على استجابتهم السريعة لتعليمات السلطة القضائية. لا يجب أن تبقى العنصرية دون عقاب".

Merci aux policiers, sous l’autorité judiciaire, pour leur réaction rapide.

Le racisme ne doit jamais rester impuni. https://t.co/UaME86KEy5 — Gérald DARMANIN (@GDarmanin) June 1, 2021

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، أمس الاثنين، مقطع فيديو يظهر شخصا وهو بصدد توجيه سيل من الشتائم لسيدة بعد أن قامت بتصويره وهو يعتدي على أحد عمال التوصيلات.

وكرر الجاني عبارة "أنا جزائري" أثناء تهديده للسيدة، ما أثار موجة من الاستنكار لدى المغردين الجزائريين الذين نددوا بتصرفه المعزول.

المصدر: RT