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وزير الداخلية الفرنسي يشكر الشرطة بعد توقيفها رجلا عربيا شتم سيدة بعبارات عنصرية

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وزير الداخلية الفرنسي يشكر الشرطة بعد توقيفها رجلا عربيا شتم سيدة بعبارات عنصرية
Reuters SAA/
وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان
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أعرب وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان، اليوم الثلاثاء، عن شكره لرجال الأمن بعد تحركهم السريع وإلقائهم القبض على شخص ظهر في مقطع فيديو وهو يوجه عبارات عنصرية لسيدة.

وكتب دارمانان في تغريدة: "شكرا لرجال الشرطة على استجابتهم السريعة لتعليمات السلطة القضائية. لا يجب أن تبقى العنصرية دون عقاب".

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، أمس الاثنين، مقطع فيديو يظهر شخصا وهو بصدد توجيه سيل من الشتائم لسيدة بعد أن قامت بتصويره وهو يعتدي على أحد عمال التوصيلات.

وكرر الجاني عبارة "أنا جزائري" أثناء تهديده للسيدة، ما أثار موجة من الاستنكار لدى المغردين الجزائريين الذين نددوا بتصرفه المعزول.

المصدر: RT

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