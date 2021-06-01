إطلاق خط طيران مباشر بين إسرائيل والمغرب بدءا من يوليو

قالت شركة طيران Israir الإسرائيلية إنه بعد ستة أشهر من تطبيع العلاقات بين إسرائيل والمغرب، ستطلق خطا مباشرا بين تل أبيب ومراكش ابتداء من شهر يوليو المقبل.

وقالت ناطقة باسم الشركة إن الرحلة الأولى ستنطلق في 19 يوليو من تل أبيب إلى مراكش"، موضحة أنه سيكون هناك خمس رحلات أسبوعيا.

وسيبلغ سعر تذكرة الذهاب والإياب إلى مراكش، العاصمة السياحية المغربية، 580 دولارا بحسب "إسراير" شركة الطيران الثانية في إسرائيل.

وأشار جيل ستاف، نائب مدير المبيعات في "إسراير" في بيان إلى "أننا نقدر أن الطلب سيكون مرتفعا وأن مئات الآلاف من الإسرائيليين سيرغبون في الاستفادة من هذه الرحلات المباشرة إلى المغرب".

والمغرب هو رابع دولة عربية تعلن في العام 2020 تطبيع علاقاتها مع إسرائيل، بعد الإمارات والبحرين والسودان، في ظل إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب.

وأجريت أول رحلة تجارية مباشرة في ديسمبر 2020 بين تل أبيب والرباط ووقعت اتفاقات ثنائية عقب ذلك، ركزت على إدارة المياه وإعفاء الدبلوماسيين من التأشيرات والروابط الجوية المباشرة.

المصدر: "أ ف ب"