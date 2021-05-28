 
مباشر

الحكومة الفرنسية: منفذ عملية الطعن قرب نانت كان يتبع "ممارسات إسلامية متشددة" في السجن

أخبار العالم

الحكومة الفرنسية: منفذ عملية الطعن قرب نانت كان يتبع
Reuters Stephane Mahe
وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/qi3m

أعلنت السلطات الفرنسية أن الرجل الذي قتل اليوم قرب مدينة نانت غرب البلاد بعد أن طعن ضابطة في الشرطة وأصاب ضابطين آخرين بالرصاص "كان يتبع ممارسات إسلامية متشددة" في السجن.

وأكد وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان اليوم الجمعة للصحفيين في بلدة لا شابيل سور إيردر التي شهدت عملية الطعن أن المهاجم الذي أصيب بجروح فتاكة لدى محاولة عناصر الأمن إلقاء القبض عليه ولد في فرنسا وكان يحمل جنسيتها.

وأشار الوزير إلى أن السلطات الفرنسية لم تطلق حتى الآن تحقيقا خاصا بمكافحة الإرهاب في الحادثة، مضيفا أن الضابطة التي أصيبت بجروح بليغة جراء عملية الطعن ستنجو.

وسبق أن نقلت قناة BFM TV عن مصدر شرطي كشفه أن منفذ الهجوم رجل في سن نحو 40 عاما يعاني من اضطرابات نفسية.

وأكد مصدر مقرب من التحقيق لوكالة "رويترز" أن الجاني كان يعاني من اضطرابات نفسية وخرج في مارس الماضي من السجن، بعد إدانته بتهمة ارتكاب أعمال عنف، مشيرا إلى أنه أصبح متشددا وراء القضبان.

المصدر: "رويترز" + BFM TV

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا