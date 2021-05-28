الحكومة الفرنسية: منفذ عملية الطعن قرب نانت كان يتبع "ممارسات إسلامية متشددة" في السجن

أعلنت السلطات الفرنسية أن الرجل الذي قتل اليوم قرب مدينة نانت غرب البلاد بعد أن طعن ضابطة في الشرطة وأصاب ضابطين آخرين بالرصاص "كان يتبع ممارسات إسلامية متشددة" في السجن.

وأكد وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان اليوم الجمعة للصحفيين في بلدة لا شابيل سور إيردر التي شهدت عملية الطعن أن المهاجم الذي أصيب بجروح فتاكة لدى محاولة عناصر الأمن إلقاء القبض عليه ولد في فرنسا وكان يحمل جنسيتها.

وأشار الوزير إلى أن السلطات الفرنسية لم تطلق حتى الآن تحقيقا خاصا بمكافحة الإرهاب في الحادثة، مضيفا أن الضابطة التي أصيبت بجروح بليغة جراء عملية الطعن ستنجو.

وسبق أن نقلت قناة BFM TV عن مصدر شرطي كشفه أن منفذ الهجوم رجل في سن نحو 40 عاما يعاني من اضطرابات نفسية.

وأكد مصدر مقرب من التحقيق لوكالة "رويترز" أن الجاني كان يعاني من اضطرابات نفسية وخرج في مارس الماضي من السجن، بعد إدانته بتهمة ارتكاب أعمال عنف، مشيرا إلى أنه أصبح متشددا وراء القضبان.

المصدر: "رويترز" + BFM TV