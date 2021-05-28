 
مباشر
عاجل
وسائل إعلام فرنسية: القبض على منفذ عملية الطعن قرب نانت وإصابة ضابطين خلال توقيفه

فرنسا.. إصابة ضابطة شرطة بجروح بليغة جراء عملية طعن قرب نانت

أخبار العالم

فرنسا.. إصابة ضابطة شرطة بجروح بليغة جراء عملية طعن قرب نانت
Reuters Gonzalo Fuentes
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/qi0p

أطلقت الشرطة الفرنسية عملية أمنية في مسعى لإلقاء القبض على شخص طعن بسكين ضابطة في الشرطة في في بلدة لا شابيل سور إيردر قرب مدينة نانت.

وأفادت قناة BFM TV بأن منفذ الهجوم دخل صباح اليوم الجمعة مركزا للشرطة في البلدة وطعن الضابطة عدة مرات. 

وأكدت الشرطة أن الضابطة أصيبت بجروح بليغة جراء الهجوم، فيما ذكرت تقارير إعلامية أنها لا تزال في حالة حرجة.

وأشارت BFM TV إلى أن الجاني تمكن خلال الاعتداء من الاستيلاء على سلاح الضابطة ثم فر من موقع الحادث.

ولفتت القناة إلى أن منفذ الهجوم بعد الفرار من مركز الشرطة اضطر إلى ترك سيارته إثر تعرضها لحادث مروري في البلدة، ولا يزال البحث جار عنه بمشاركة 240 ضابطا، منهم عناصر من وحدة مكافحة الإرهاب، ومروحية.

ودعت الشرطة المواطنين إلى الابتعاد عن منطقة الحادث والانصياع لأوامر عناصر الأمن بشكل صارم، فيما نقلت BFM TV عن مصدر مقرب من التحقيق تأكيده إغلاق مدارس البلدة.

وأعلن وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان على حسابه في "تويتر" أنه يتوجه إلى موقع الحادث.

ولا يزال الغموض يلف دوافع الهجوم.

المصدر: RT + BFM TV + رويترز

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا