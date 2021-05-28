فرنسا.. إصابة ضابطة شرطة بجروح بليغة جراء عملية طعن قرب نانت

أطلقت الشرطة الفرنسية عملية أمنية في مسعى لإلقاء القبض على شخص طعن بسكين ضابطة في الشرطة في في بلدة لا شابيل سور إيردر قرب مدينة نانت.

وأفادت قناة BFM TV بأن منفذ الهجوم دخل صباح اليوم الجمعة مركزا للشرطة في البلدة وطعن الضابطة عدة مرات.

وأكدت الشرطة أن الضابطة أصيبت بجروح بليغة جراء الهجوم، فيما ذكرت تقارير إعلامية أنها لا تزال في حالة حرجة.

🔴 Policière poignardée:



🔹 Ce matin à 10H, dans un bureau de police

🔹 La victime est en urgence absolue

🔹 Le suspect s'est enfui avec l'arme de service

🔹 On ignore les motivations

🔹 240 gendarmes engagés dont le GIGNhttps://t.co/WaSYowDoH0 — BFMTV (@BFMTV) May 28, 2021

وأشارت BFM TV إلى أن الجاني تمكن خلال الاعتداء من الاستيلاء على سلاح الضابطة ثم فر من موقع الحادث.

ولفتت القناة إلى أن منفذ الهجوم بعد الفرار من مركز الشرطة اضطر إلى ترك سيارته إثر تعرضها لحادث مروري في البلدة، ولا يزال البحث جار عنه بمشاركة 240 ضابطا، منهم عناصر من وحدة مكافحة الإرهاب، ومروحية.

ودعت الشرطة المواطنين إلى الابتعاد عن منطقة الحادث والانصياع لأوامر عناصر الأمن بشكل صارم، فيما نقلت BFM TV عن مصدر مقرب من التحقيق تأكيده إغلاق مدارس البلدة.

#Nantes 🚨 Commune et secteur #LaChapelleSurErdre (44)

➡️ Intervention des forces de l'ordre en cours

⚠️ Évitez le secteur et respectez strictement les consignes des #gendarmes

🚧 RD 39 fermée pic.twitter.com/IhMP8PnQUw — Gendarmerie nationale (@Gendarmerie) May 28, 2021

وأعلن وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان على حسابه في "تويتر" أنه يتوجه إلى موقع الحادث.

Suite aux évènements survenus à la Chapelle-sur-Erdre, je me rends sur place avec @sarahelhairy.



Soutien total à l’ensemble des policiers municipaux. — Gérald DARMANIN (@GDarmanin) May 28, 2021

ولا يزال الغموض يلف دوافع الهجوم.

المصدر: RT + BFM TV + رويترز