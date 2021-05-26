راب يؤكد خلال لقائه أشكينازي التزام لندن بحل الدولتين

قال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب اليوم الأربعاء، إنه أكد مجددا التزام بلاده بحل الدولتين للصراع الفلسطيني الإسرائيلي خلال اجتماع مع نظيره الإسرائيلي غابي أشكينازي.

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وكتب راب على "تويتر" يقول "أكدت مجددا على التزام المملكة المتحدة بحل الدولتين، وأهمية التوصل إلى اتفاق نووي أقوى مع إيران، والتزامنا بأمن إسرائيل، في اجتماعي مع أشكينازي".

وأضاف "من الضروري إحراز تقدم باتجاه مستقبل أكثر إيجابية للإسرائيليين والفلسطينيين".

ومن المقرر أن يلتقي راب أيضا في زيارته التي تستمر يوما واحدا مسؤولين فلسطينيين لبحث كيفية استمرار وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في الآونة الأخيرة.

المصدر: رويترز