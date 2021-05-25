 
مباشر

وزير خارجية بريطانيا يصل إلى إسرائيل ويدعو لإنهاء دائرة العنف

أخبار العالم

وزير خارجية بريطانيا يصل إلى إسرائيل ويدعو لإنهاء دائرة العنف
Reuters
وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/qh9s

قال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب يوم الثلاثاء إنه لا بد لدائرة العنف بين الإسرائيليين والفلسطينيين أن تنتهي.

وأضاف على "تويتر" لدى وصوله  إلى إسرائيل لإجراء محادثات في أعقاب أعنف قتال منذ سنوات بين الإسرائيليين والفلسطينيين "سألتقي مع كبار الزعماء هنا وفي الأراضي الفلسطينية المحتلة لبحث كيفية استمرار وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في الآونة الأخيرة".

وقال دومينيك راب "لا بد وأن ننهي دائرة العنف ونحرز تقدما نحو إحلال سلام دائم".

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا