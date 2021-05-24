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الهند.. وفيات كورونا الإجمالية تتجاوز 300 ألف

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الهند.. وفيات كورونا الإجمالية تتجاوز 300 ألف
Reuters SAMUEL RAJKUMAR
محارق الجثث في الهند، 21 مايو 2021
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تجاوز عدد الوفيات الإجمالي بسبب كوفيد-19 في الهند 300 ألف اليوم الاثنين، بعد تسجيل 4454 حالة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

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وارتفع عدد الإصابات في البلاد 222315 حالة.

وأظهرت بيانات وزارة الصحة الهندية، أن العدد الإجمالي لإصابات فيروس كورونا في الهند بلغ 26.75 مليون حالة، بينما وصل إجمالي الوفيات إلى 303720.

وتحتل الهند المركز الثاني عالميا بعد الولايات المتحدة الأمريكية بعدد إصابات كورونا، فيما تنتشر في البلاد أمراض خطيرة كـ"الفطر الأسود والفطر الأبيض". 

المصدر: رويترز 

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