''إنديان إكسبريس'': مرض الفطر الأبيض الأشد فتكا من نظيره الأسود يظهر في الهند

كشفت صحيفة ''إنديان إكسبريس'' الهندية في تقرير أصدرته اليوم الأحد، عن ظهور مرض الفطر الأبيض في البلاد، وهو أكثر خطورة و أشد فتكا من نظيره الأسود، حسب ما ذكرته الصحيفة.

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وأكد تقرير أن مرض الفطر الأبيض يهدد أصحاب المناعة الضعيفة أو أولئك الذين يتناولون المنشطات لفترة طويلة من الزمن، وقد تم الإبلاغ عن بعض حالات الإصابة بمرض الفطر الأبيض في ولاية باتنا.

وأضافت الصحيفة أنه بينما تطلب الحكومة المركزية من الولايات إخطار السلطات بحالات الإصابة بمرض الفطر الأسود أو داء الفطر المخاطي، تم العثور أيضا على عدوى تسمى الفطر الأبيض.

وأكدت الصحيفة أنه عثر على هذه الحالات الجديدة المصابة بمرض الفطر الأبيض في ولايتي باتنا وبيهار، وهذه العدوى أكثر خطورة من مرض الفطر الأسود، نقلا عن الدكتور أرونيش كومار، استشاري أول ورئيس طب الجهاز التنفسي.

المصدر: "indianexpress"