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وسائل إعلام إيرانية: إصابة 9 أشخاص بانفجار في مصنع كيماويات بإقليم أصفهان

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وسائل إعلام إيرانية: إصابة 9 أشخاص بانفجار في مصنع كيماويات بإقليم أصفهان
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سيارة إطفاء متوجهة إلى مكان الحريق، وكالة مهر
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أفادت وسائل إعلام إيرانية رسمية بإصابة 9 أشخاص على الأقل في انفجار تبعه حريق بمصنع للكيماويات والألعاب النارية في إقليم أصفهان بوسط البلاد صباح اليوم الأحد.

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ونقلت وكالة مهر الرسمية للأنباء عن عباس عبدي المتحدث باسم الطوارئ الطبية في أصفهان قوله إن "سبب الانفجار بمصنع سيباهان نارجوستار للكيماويات لا يزال قيد التحقيق، مؤكدا نقل تسعة مصابين إلى المستشفى".

ولفت عبيدي إلى إنه تم إبلاغ خدمة الطوارئ عن الحادث بمحافظة أصفهان الساعة 3:26 فجر اليوم الأحد.

وأوضح أن الحادث وقع في مدينة شاهينشهر، مضيفا أنه تم إرسال 4 سيارات طوارئ وحافلة إسعاف وسيارتين للهلال الأحمر للمساعدة في الحادث.

وقال المتحدث إن الجرحى نقلوا إلى مستشفى جولديس شاهينشهر لتلقي العلاج.

المصدر: مهر+ رويترز 

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