جدل بين لافروف وماسك بخصوص مستقبل مهنة المترجم

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إنه يختلف في وجهة النظر مع مؤسس شركتي "تيسلا" و"سبيس إكس" الملياردير الأمريكي إيلون ماسك بخصوص مستقبل مهنة المترجم.

وأعرب ماسك، خلال مشاركته افتراضيا اليوم الجمعة في منتدى "ماراثون المعرفة الجديدة" عن قناعته بأن الذكاء الاصطناعي سيتمكن في المستقبل المنظور من استبدال المترجمين الأحياء.

وقال لافروف في كلمته خلال المنتدى نفسه إنه لا يشاطر ماسك هذا الموقف، قائلا: "أعتقد أن هذا لن يحدث، وليس بإمكان آلة استبدال الناس في العمل الإبداعي، والدبلوماسية والترجمة هما من أنواع الإبداع".

وشدد الوزير على أن المترجم الجيد هو دائما دبلوماسي جيد أيضا، ما يتيح له في بعض الأحوال إصلاح العيوب في التصريحات التي يترجمها.

وذكّر عميد الدبلوماسية الروسية بأنه بدأ سيرته المهنية بالعمل على مدى أربع السنوات كمترجم السفير الروسي لدى سريلانكا، وكشف أنه خلال تلك السنوات تعلم ممارسة الترجمة بالتزامن مع تناول الطعام، لأنه كثيرا ما كان يؤدي عمله خلال مآدب وحفلات عشاء.

وقال مبتسما: "كنت حينئذ شابا يشعر دائما بالجوع وحاولت ألا يكون عملي على حساب استهلاك السعرات الحرارية".

المصدر: نوفوستي