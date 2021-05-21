رؤساء دول ومسؤولون أمميون يرحبون بالهدنة بين الإسرائيليين والفلسطينيين

رحبت دول العالم وزعماؤها بالهدنة بين إسرائيل وحركة حماس التي أنهت مواجهات استمرت 11 يوما، وتعد من أعنف المعارك بينهما منذ سنوات.

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فقد أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن القادة الإسرائيليين والفلسطينيين تقع على عاتقهم مسؤولية تتجاوز استعادة الهدوء وتتمثل في بدء حوار جاد لمعالجة الأسباب الجذرية للصراع.

وشدد على أن "غزة جزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية المستقبلية وينبغي بذل كل جهد لتحقيق مصالحة وطنية حقيقية تنهي الانقسام".

من جهته، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن: "ما زلنا ملتزمين بالعمل مع الأمم المتحدة وغيرها من الجهات الدولية النافذة لتقديم مساعدة إنسانية عاجلة وحشد الدعم الدولي لسكان غزة ولجهود إعادة إعمار غزة".

وأضاف: "أعتقد أن الفلسطينيين والإسرائيليين على حد سواء يستحقون أن يعيشوا في أمن وأمان وأن ينعموا بدرجات متساوية من الحرية والازدهار والديمقراطية".

وأكد أن "إدارته ستواصل دبلوماسيتها الهادئة الراسخة لتحقيق هذه الغاية. وأنه يعتقد أن هناك فرصة حقيقية لإحراز تقدم وأنا ملتزم بالعمل على ذلك".

أما الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي فكتب عبر "تويتر"، "تلقيت بسعادة بالغة المكالمة الهاتفية من الرئيس الأمريكي جو بايدن، والتي تبادلنا خلالها الرؤى حول التوصل لصيغة تهدئة للصراع الجاري بين إسرائيل وقطاع غزة. وقد كانت الرؤى بيننا متوافقة حول ضرورة إدارة الصراع بين كافة الأطراف بالطرق الدبلوماسية".

بدوره، رحب مبعوث الأمم المتحدة للسلام في الشرق الأوسط تور وينسلاند "بوقف إطلاق النار بين غزة وإسرائيل، وتقدم بأحر التعازي لضحايا العنف وذويهم. وأثنى على مصر وقطر للجهود التي جرت بالاتصال الوثيق مع الأمم المتحدة للمساعدة في استعادة الهدوء. أعمال بناء فلسطين يمكن أن تبدأ".

الموقف الروسي، عبر عنه نائب المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي الذي أعلن أن موسكو تأمل بأن تكون الهدنة في غزة طويلة الأمد، داعيا طرفي النزاع لإطلاق الحوار بسرعة ووضع حلول للقضايا الأساسية، منها قضية الوضع النهائي، ووضع القدس الشرقية.

ودعا بوليانسكي لتنشيط عمل اللجنة الرباعية الخاصة بالتسوية الشرق أوسطية، مقترحا عقد اجتماع وزاري موسع للجنة الرباعية بمشاركة الدول الإقليمية.

السفيرة الأمريكية إلى الأمم المتحدة ليندا توماس-جرينفيلد قالت تعليقا على الهدنة: "الآن، يجب أن نحول تركيزنا نحو تحقيق تقدم ملموس بدرجة أكبر باتجاه السلام الدائم. ويجب أن نعمل معا لتلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة على الأرض، والتي هي -في الواقع- هائلة في غزة".

بدوره، رحب وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب "بنبأ وقف إطلاق النار في إسرائيل وغزة"، وقال إنه على كل الأطراف العمل على صمود وقف إطلاق النار وإنهائه الدائرة غير المقبولة من العنف وفقدان حياة المدنيين.. تواصل المملكة المتحدة دعم الجهود لتحقيق السلام".

واحتفل الفلسطينيون فجر اليوم الجمعة في غزة والضفة الغربية والبلدات العربية في الداخل الإسرائيلي بإعلان وقف اطلاق النار، حيث نزل آلاف الفلسطينيين إلى الشوارع حاملين الأعلام الفلسطينية ومرددين هتافات النصر.

المصدر: RT+ رويترز