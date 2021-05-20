السيسي: سعيد بنجاح الجهود المصرية في التهدئة بين غزة وإسرائيل

أعرب الرئيس المصري في سلسلة تغريدات على "تويتر"، عن سعادته بنجاح الجهود المصرية في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل.

وكتب السيسي على "تويتر": "تلقيت بسعادة بالغة المكالمة الهاتفية من الرئيس الأمريكي جو بايدن، والتي تبادلنا خلالها الرؤى حول التوصل لصيغة تهدئة للصراع الجاري بين إسرائيل وقطاع غزة".

وأضاف: "كانت الرؤى بيننا متوافقة حول ضرورة إدارة الصراع بين كافة الأطراف بالطرق الدبلوماسية".

تلقيت بسعادة بالغة المكالمة الهاتفية من الرئيس الأمريكي چو بايدن @POTUS ، والتي تبادلنا خلالها الرؤى حول التوصل لصيغة تهدئة للصراع الجاري بين إسرائيل وقطاع غزه.. وقد كانت الرؤى بيننا متوافقة حول ضرورة إدارة الصراع بين كافة الأطراف بالطرق الدبلوماسية…. ١/٣ — Abdelfattah Elsisi (@AlsisiOfficial) May 20, 2021

وتابع: "هذا الأمر يؤكد عمق ومتانة العلاقات الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة.. أتطلع لتعزيز العلاقات بين بلدينا وتحقيق المزيد من المصالح والمساحات المشتركة".

وثمن السيسي "الدور الذي لعبه بايدن في إنجاح المبادرة المصرية لوقف إطلاق النار وتحقيق التهدئة، متمنيا استمرار التعاون فيما بيننا لتحقيق المزيد من النجاحات، والتي من شأنها إرساء السلام العادل والشامل في المنطقة".

فإنني أتوجه بالتحية والتقدير للرئيس الأمريكي "بايدن"لدوره في إنجاح المبادرة المصرية لوقف إطلاق النار وتحقيق التهدئة، متمنياً استمرار التعاون فيما بيننا لتحقيق المزيد من النجاحات المُشتركة والتي من شأنها إرساء السلام العادل والشامل في المنطقة. ٣/٣ — Abdelfattah Elsisi (@AlsisiOfficial) May 20, 2021



وأعلنت الحكومة الإسرائيلية عن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار مع قطاع غزة بعد 11 يوما من القصف المتبادل.

وأشارت في بيان لها، إلى أن "القاهرة أبلغت الفصائل الفلسطينية رسميا، أن وقف إطلاق النار سيدخل حيز التنفيذ في تمام الساعة الثانية فجرا وسيكون متزامنا ومتبادلا".

المصدر: وكالات