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السيسي: سعيد بنجاح الجهود المصرية في التهدئة بين غزة وإسرائيل

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السيسي: سعيد بنجاح الجهود المصرية في التهدئة بين غزة وإسرائيل
Reuters
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي
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أعرب الرئيس المصري في سلسلة تغريدات على "تويتر"، عن سعادته بنجاح الجهود المصرية في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل.

وكتب السيسي على "تويتر": "تلقيت بسعادة بالغة المكالمة الهاتفية من الرئيس الأمريكي جو بايدن، والتي تبادلنا خلالها الرؤى حول التوصل لصيغة تهدئة للصراع الجاري بين إسرائيل وقطاع غزة".

وأضاف: "كانت الرؤى بيننا متوافقة حول ضرورة إدارة الصراع بين كافة الأطراف بالطرق الدبلوماسية".

وتابع: "هذا الأمر يؤكد عمق ومتانة العلاقات الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة.. أتطلع لتعزيز العلاقات بين بلدينا وتحقيق المزيد من المصالح والمساحات المشتركة".

وثمن السيسي "الدور الذي لعبه بايدن في إنجاح المبادرة المصرية لوقف إطلاق النار وتحقيق التهدئة، متمنيا استمرار التعاون فيما بيننا لتحقيق المزيد من النجاحات، والتي من شأنها إرساء السلام العادل والشامل في المنطقة".


وأعلنت الحكومة الإسرائيلية عن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار مع قطاع غزة بعد 11 يوما من القصف المتبادل.

وأشارت في بيان لها، إلى أن "القاهرة أبلغت الفصائل الفلسطينية رسميا، أن وقف إطلاق النار سيدخل حيز التنفيذ في تمام الساعة الثانية فجرا وسيكون متزامنا ومتبادلا".

المصدر: وكالات

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