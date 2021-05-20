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مصدر إسرائيلي لـ RT: حكومة نتنياهو تتجه نحو إعلان وقف إطلاق النار من جانب واحد

السيسي يبحث مع بايدن هاتفيا وقف العنف والتصعيد في الأراضي الفلسطينية في ظل التطورات الأخيرة

أخبار العالم العربي

السيسي يبحث مع بايدن هاتفيا وقف العنف والتصعيد في الأراضي الفلسطينية في ظل التطورات الأخيرة
الرئيسان المصري عبد الفتاح السيسي والأمريكي جو بايدن
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بحث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، هاتفيا مع الرئيس الأمريكي جو بايدن مختلف الرؤى من أجل وقف العنف والتصعيد في الأراضي الفلسطينية في ظل التطورات الأخيرة.

وأكد السيسي، على ضرورة وقف العنف والقتال في قطاع غزة بشكل عاجل، مشددا على أن "مصر تعمل دائما على تحقيق ذلك".

وقال في تصريح صحفي أدلى به مساء الأحد، بمقر إقامته في باريس: "الوضع الحالي يحتاج بصفة عاجلة جدا وبمنتهى الوضوح عودة الهدوء وقف العنف والأعمال القتالية كلها".

وأضاف: "نحن نبذل جهودا دائما في هذا الإطار، والأمل دائما موجود، وهو الآن يتمثل في أنه على الجميع التحرك لإنهاء حالة العنف".

من جهته، أكد البيت الأبيض، بأن "هناك تقارير مشجعة عن تحرك نحو وقف إطلاق النار في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني".

المصدر: RT + "رويترز" + وكالات

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