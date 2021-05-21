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رئيسة المفوضية الأوروبية تدعو إسرائيل وحماس للبناء على اتفاق وقف إطلاق النار

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رئيسة المفوضية الأوروبية تدعو إسرائيل وحماس للبناء على اتفاق وقف إطلاق النار
Reuters
رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين
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رحبت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين بالتهدئة التي دخلت حيز التنفيذ اليوم الجمعة بين إسرائيل وحماس، وحثت الطرفين على تحقيق الاستقرار في الوضع على المدى الطويل.

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ودعت فون دير لاين إسرائيل وحركة حماس إلى البناء على اتفاق وقف إطلاق النار، وكتبت على موقع تويتر "أحث الجانبين على توطيد الاتفاق واستقرار الوضع على المدى الطويل. الحل السياسي وحده هو الذي سيجلب السلام والأمن الدائمين للجميع".

وبدء فجر يوم الجمعة سريان وقف إطلاق النار بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل.

واحتفل الفلسطينيون فجر اليوم الجمعة في غزة والضفة الغربية والبلدات العربية في الداخل الإسرائيلي بإعلان وقف اطلاق النار، حيث نزل آلاف الفلسطينيين إلى الشوارع حاملين الأعلام الفلسطينية ومرددين هتافات النصر. 

المصدر: RT

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