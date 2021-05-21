رئيسة المفوضية الأوروبية تدعو إسرائيل وحماس للبناء على اتفاق وقف إطلاق النار

رحبت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين بالتهدئة التي دخلت حيز التنفيذ اليوم الجمعة بين إسرائيل وحماس، وحثت الطرفين على تحقيق الاستقرار في الوضع على المدى الطويل.

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ودعت فون دير لاين إسرائيل وحركة حماس إلى البناء على اتفاق وقف إطلاق النار، وكتبت على موقع تويتر "أحث الجانبين على توطيد الاتفاق واستقرار الوضع على المدى الطويل. الحل السياسي وحده هو الذي سيجلب السلام والأمن الدائمين للجميع".

I welcome the cease-fire that came into force today at 2am between Israel and Hamas.



I urge both sides to consolidate it and stabilise the situation in the long term.



Only a political solution will bring lasting peace and security to all. — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) May 21, 2021

وبدء فجر يوم الجمعة سريان وقف إطلاق النار بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل.

واحتفل الفلسطينيون فجر اليوم الجمعة في غزة والضفة الغربية والبلدات العربية في الداخل الإسرائيلي بإعلان وقف اطلاق النار، حيث نزل آلاف الفلسطينيين إلى الشوارع حاملين الأعلام الفلسطينية ومرددين هتافات النصر.

المصدر: RT