بعد اتفاق الهدنة بين إسرائيل و"حماس".. بلينكن يعلن عن زيارة قريبة إلى الشرق الأوسط

أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أنه سيتوجه إلى الشرق الأوسط "في الأيام المقبلة"، وذلك بعد دخول اتفاق الهدنة بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية بقطاع غزة حيز التنفيذ.

وكتب بلينكن عبر "تويتر" مساء الخميس: "سأزور المنطقة في الأيام القليلة المقبلة وأتطلع للقاء وزير الخارجية (الإسرائيلي) ومسؤولين إسرائيليين وفلسطينيين وإقليميين آخرين".

I will be traveling to the region in the coming days and look forward to meeting the Foreign Minister and other Israeli, Palestinian, and regional leaders. — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) May 21, 2021

من جهته، قال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس في بيان إن بلينكن تحدث هاتفيا مع نظيره الإسرائيلي غابي أشكينازي الذي "رحب بالرحلة المرتقبة للوزير بلينكن إلى المنطقة، حيث سيلتقي وزير الخارجية في الأيام المقبلة نظيريه الإسرائيلي والفلسطيني ونظراء إقليميين للتباحث معهم في جهود التعافي والعمل سويا على بناء مستقبل أفضل للإسرائيليين والفلسطينيين".

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ولم يحدد بلينكن ولا برايس متى بالتحديد ستبدأ هذه الجولة.

ونقل البيان عن بلينكن "ترحيبه" خلال المكالمة مع أشكينازي باتفاق وقف إطلاق النار، مؤكدا أن الوزيرين "عبرا عن امتنانهما لجهود الوساطة المصرية".

في الساعة الثانية من فجر الجمعة دخل حيز التنفيذ الاتفاق الذي توصلت إليه بوساطة مصرية إسرائيل والفصائل الفلسطينية بعد 11 يوما من تصعيد عسكري هو الأعنف بينهما منذ 2014 وأوقع عددا كبيرا من القتلى، غالبيتهم فلسطينيون.

المصدر: أ ف ب