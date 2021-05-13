أوكرانيا.. المحكمة تقضي بوضع المعارض مدفيدشوك تحت الإقامة الجبرية

قضت محكمة في كييف وضع المعارض الأوكراني فيكتور مدفيدشوك الذي يواجه تهمة الخيانة العظمى، تحت الإقامة الجبرية حتى 10 يوليو المقبل.

وألزم قرار المحكمة السياسي الأوكراني بالتخلي عن جواز سفره وعدم مغادرة مكان إقامته الرسمي، وارتداء السوار الإلكتروني الخاص وعدم التواصل مع شهود في قضيته والحضور إلى المحكمة بطلب من المحققين.

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ورفضت المحكمة طلب النيابة العامة حبس مدفيدشوك حتى 10 يوليو.

يذكر أن السلطات الأوكرانية وجهت إلى فيكتور مدفيدشوك، النائب في البرلمان الذي يترأس المجلس السياسي لحزب "المنصة المعارضة من أجل الحياة"، أحد أكبر أحزاب المعارضة، تهم الخيانة العظمى.

ورفض مدفيدشوك التهم الموجهة إليه، معتبرا أنها مفبركة.

المصدر: وكالات