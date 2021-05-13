 
مباشر

أوكرانيا.. المحكمة تقضي بوضع المعارض مدفيدشوك تحت الإقامة الجبرية

أخبار العالم

أوكرانيا.. المحكمة تقضي بوضع المعارض مدفيدشوك تحت الإقامة الجبرية
Reuters SERHII NUZHNENKO
المعارض الأوكراني فيكتور مدفيدشوك
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/qe55

قضت محكمة في كييف وضع المعارض الأوكراني فيكتور مدفيدشوك الذي يواجه تهمة الخيانة العظمى، تحت الإقامة الجبرية حتى 10 يوليو المقبل.

وألزم قرار المحكمة السياسي الأوكراني بالتخلي عن جواز سفره وعدم مغادرة مكان إقامته الرسمي، وارتداء السوار الإلكتروني الخاص وعدم التواصل مع شهود في قضيته والحضور إلى المحكمة بطلب من المحققين.

إقرأ المزيد
سلطات كييف تتهم عضوين معارضين في البرلمان بالخيانة
سلطات كييف تتهم عضوين معارضين في البرلمان بالخيانة

ورفضت المحكمة طلب النيابة العامة حبس مدفيدشوك حتى 10 يوليو.

يذكر أن السلطات الأوكرانية وجهت إلى فيكتور مدفيدشوك، النائب في البرلمان الذي يترأس المجلس السياسي لحزب "المنصة المعارضة من أجل الحياة"، أحد أكبر أحزاب المعارضة، تهم الخيانة العظمى.

ورفض مدفيدشوك التهم الموجهة إليه، معتبرا أنها مفبركة.

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا