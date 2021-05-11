سلطات كييف تتهم عضوين معارضين في البرلمان بالخيانة

قالت وكالة "آر.بي.سي" الأوكرانية، إن السلطات تتهم عضوي البرلمان فيكتور ميدفيدتشوك وتاراس كوزاك، من الكتلة المعارضة، بالضلوع في خيانة الدولة.

ونقلت الوكالة عن مصدر في جهاز الأمن الأوكراني: "يشتبه بضلوع عضو البرلمان من كتلة منصة المعارضة - مدى الحياة، فيكتور ميدفيدشوك في الخيانة العظمى. وقد تم توجيه نفس التهمة إلى زميله تاراس كوزاك".

ونقلت وسائل الإعلام، عن مصدر في الهيئات الأمنية الأوكرانية، أن منزل رئيس حزب "منصة المعارضة - من أجل الحياة" ميدفيدتشوك، في كييف يخضع للتفتيش.

وفي وقت لاحق، قالت المدعية العامة الأوكرانية، إيرينا فينيديكتوفا، إن السلطات تشتبه بضلوع نائبين من البرلمان الأوكراني في خيانة الدولة، لكنها لم تحدد أسماء هذين البرلمانيين.

وذكرت بعض وسائل الإعلام، في وقت سابق، أن المخابرات الأوكرانية استجوبت ميدفيدشوك، على هامش اتهامه بالخيانة.

المصدر: نوفوستي