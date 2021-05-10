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رئيس البرازيل يكسر قيود كورونا ويتقدم مسيرة جماعية للدراجات

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رئيس البرازيل يكسر قيود كورونا ويتقدم مسيرة جماعية للدراجات
Reuters UESLEI MARCELINO
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تقدم الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو مسيرة حاشدة للدراجات النارية نظمها أنصاره الأحد، وسط انتقادات شديدة لإدارته مواجهة وباء كورونا الذي يجتاح البلاد.

وتقدم بولسونارو وسط حراس الأمن المئات من راكبي الدراجات النارية من القصر الرئاسي في العاصمة برازيليا في رحلة مدتها ساعة واحدة دارت حول وسط المدينة.

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وتعد البرازيل واحدة من أكثر البلدان تضررا في العالم من الوباء حيث سجلت 420 ألف حالة وفاة وملايين الإصابات.

المصدر: وكالات

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