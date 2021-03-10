رئيس البرازيل السابق: بولسونارو "معتوه" لسوء تعامله مع الوباء ومشاكل الاقتصاد

انتقد الرئيس البرازيلي السابق لويس إيناسيو لولا دا سيلفا حكومة بلاده، اليوم الأربعاء، متهما السلطة بالفشل في التعامل مع جائحة كورونا والوضع الاقتصادي.

ووصف لولا الرئيس الحالي جايير بولسونارو بـ"المعتوه"، وفق ما نقلته وكالة "رويترز"، وجاء ذلك خلال أول خطاب له بعد إلغاء إدانته بالكسب غير المشروع.

وألغى قاض بالمحكمة العليا البرازيلية، يوم الاثنين، الإدانات الجنائية للرئيس السابق لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، في خطوة قد تسمح له بخوض الانتخابات الرئاسية العام المقبل.

وأعاد الحكم، الذي ستراجعه المحكمة العليا بكامله، إلى لولا حقوقه السياسية وربما يفتح الباب أمامه للفوز في السباق الرئاسي لعام 2022 الذي يُتوقع أن يخوضه الرئيس جايير بولسونارو سعيا لولاية جديدة.

وحكم لولا البرازيل بين عامي 2003 و2011، ثم سُجن وأدين بالفساد في 2018 ما منعه من خوض الانتخابات ذلك العام.

المصدر: "رويترز"