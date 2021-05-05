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بايدن: على وسائل التواصل الاجتماعي وقف تضخيم المحتوى غير الجدير بالثقة

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بايدن: على وسائل التواصل الاجتماعي وقف تضخيم المحتوى غير الجدير بالثقة
Reuters
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رأى الرئيس الأمريكي جو بايدن أنه يجب على وسائل التواصل الاجتماعي أن تتوقف "عن تضخيم المحتوى غير الجدير بالثقة"، رافضا التعليق على قرار تعليق حساب سلفه دونالد ترامب عبر "فيسبوك".

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي للصحفيين إن وجهة نظر الرئيس هي أن "المنصات الرئيسية تتحمل مسؤولية تتعلق بصحة وسلامة جميع الأمريكيين للتوقف عن تضخيم المحتوى غير الجدير بالثقة والمعلومات المضللة والخاطئة، خاصة فيما يتعلق بكوفيد-19 واللقاحات والانتخابات".

هذا وصوت مجلس الإشراف على محتوى "فيسبوك" لصالح دعم حظر ترامب، من المنصة، إلا أنه  اعتبر أنه "ليس من المناسب فرض التعليق إلى أجل غير مسمى".

وقد علق ترامب على القرار قائلا إنه "تم سلب رئيس الولايات المتحدة حرية التعبير لأن المجانين اليساريين الراديكاليين يخافون من الحقيقة، لكن الحقيقة ستظهر على أي حال وبشكل أكبر وأقوى من أي وقت مضى".

المصدر: "رويترز"

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