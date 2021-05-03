الاتحاد الأوروبي يستدعي المندوب الروسي في بروكسل

أعلن المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي، عن استدعاء المندوب الروسي الدائم لدى الاتحاد الأوروبي في بروكسل، لتقديم له احتجاجا شديدا على العقوبات التي فرضتها موسكو ضد الممثلين الأوروبيين.

وقال المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية، بيتر ستانو، في تصريح صحفي: "تم استدعاء المندوب الروسي الدائم، (فلاديمير تشيجوف) وبعد الظهر سوف يستقبله رئيس دائرة السياسة الخارجية، وسننقل له استنكارنا الشديد واحتجاجنا على هذا القرار (العقوبات الروسية)".

وأعلنت وزارة الخارجية الروسية، يوم الجمعة الماضي، عن عقوبات ضد شخصيات أوروبية، ونشرت على موقعها قائمة تضم 8 شخصيات تم منعهم من دخول روسيا.

وتشمل قائمة العقوبات الروسية، على وجه الخصوص، رئيس البرلمان الأوروبي، ديفيد ساسولي، وكذلك نائب رئيس المفوضية الأوروبية للقيم والشفافية، فيرا يوروفا.

وقالت وزارة الخارجية الروسية إن هذه الخطوة جاءت ردا على الإجراءات التقييدية التي فرضها مجلس الاتحاد الأوروبي يومي 2 و 22 مارس الماضي على 6 مواطنين روس.

المصدر: نوفوستي