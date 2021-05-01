 
مباشر

بلينكن: ندين إجراءات موسكو ضد الاتحاد الأوروبي

أخبار العالم

بلينكن: ندين إجراءات موسكو ضد الاتحاد الأوروبي
Reuters LEAH MILLIS
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/qb46

دان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الإجراءات التي اتخذتها روسيا ضد الاتحاد الأوروبي ردا على عقوبات أوروبية ضد مواطنين روس.

وأعاد بلينكن نشر بيان رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين التي دانت الخطوة الروسية، على "تويتر"، وأرفقه بالتعليق: "ننضم إلى قادة الاتحاد الأوروبي في إدانة حظر الكرملين على دخول مسؤولين من الاتحاد الأوروبي".

واعتبر ذلك "محاولة أخرى من قبل موسكو لترعيب منتقديها".

إقرأ المزيد
ألمانيا ترفض القرار الروسي حظر دخول 8 مسؤولين أوروبيين
ألمانيا ترفض القرار الروسي حظر دخول 8 مسؤولين أوروبيين

وأضاف: "إلى جانب شركائنا وحلفائنا نسعى لعلاقات بناءة أكثر مع روسيا، ولكن عليها أن تحترم التزاماتها الدولية".

يذكر أن روسيا حظرت الدخول لأراضيها على 8 مسؤولين في الاتحاد الأوروبي، بينهم رئيس البرلمان الأوروبي، ردا على عقوبات فرضها الاتحاد على 6 مواطنين روس في مارس الماضي، متهما اياهم بانتهاك حقوق الإنسان.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا