 
مباشر

ألمانيا ترفض القرار الروسي حظر دخول 8 مسؤولين أوروبيين

أخبار العالم

ألمانيا ترفض القرار الروسي حظر دخول 8 مسؤولين أوروبيين
Globallookpress
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/qb3h

رفضت ألمانيا القرار الروسي حظر دخول 8 مسؤولين أوروبيين للأراضي الروسية ردا على عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد مواطنين روس.

وقال المتحدث باسم الخارجية الألمانية، يوم الجمعة: "خلافا للإجراءات المفروضة من قبل الاتحاد الأوروبي في مارس الماضي ضد مسؤولين روس بسبب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، لا يوجد أساس للإجراءات التي اتخذتها روسيا".

إقرأ المزيد
روسيا تدرج رئيس البرلمان الأوروبي على القائمة السوداء
روسيا تدرج رئيس البرلمان الأوروبي على القائمة السوداء

وأشار إلى أن الإجراءات الروسية "تؤدي إلى مزيد من التوتر غير الضروري في العلاقات مع روسيا".

وكانت روسيا قد أعلنت عن فرض عقوبات على 8 مسؤولين أوروبيين، بينهم رئيس البرلمان الأوروبي والنائب العام في العاصمة الألمانية برلين، ردا على العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على 6 مواطنين روس في مارس الماضي، متهما موسكو بانتهاك حقوق الإنسان.

المصدر: "رويترز"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا