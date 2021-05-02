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المجلس العسكري في تشاد يشكل حكومة انتقالية

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المجلس العسكري في تشاد يشكل حكومة انتقالية
Reuters /FW1F/angus macswan
محمد إدريس ديبي رئيس المجلس العسكري التشادي
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أعلن المتحدث باسم الجيش التشادي للتلفزيون الرسمي أن المجلس العسكري الذي يحكم البلاد منذ وفاة الرئيس إدريس ديبي، شكّل اليوم الأحد حكومة انتقالية.

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وعيّن نجل الرئيس الراحل، محمد إدريس ديبي، الذي يرأس المجلس العسكري الموقت، في مرسوم أربعين وزيرا وسكرتير دولة، مع استحداث وزارة جديدة للمصالحة الوطنية.

وسيطر المجلس العسكري على السلطة بعد مقتل ديبي في 19 أبريل ووعد بإجراء انتخابات في غضون 18 شهرا، فيما رفض المتمردون الشماليون ذلك ويواصلون محاربة الجيش في الصحراء.

وقُتل ديبي أثناء زيارته للقوات التي تقاتل المتمردين المتمركزين في ليبيا من "جبهة التغيير والوفاق في تشاد" التي عارضت حكمه الذي دام 30 عاما.

المصدر: وكالات

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