تشاد.. المئات يشيعون ضحايا الاحتجاجات إلى مثواهم الأخير

تجمع مئات المشيعين يوم السبت لدفن بعض الضحايا الذين قتلوا بالرصاص هذا الأسبوع خلال مظاهرات ضد الحكومة التشادية الجديدة.

إقرأ المزيد

وشيعت الجنازات في العاصمة نجامينا في الوقت الذي قمعت فيه السلطات مظاهرة أخرى مناهضة للحكومة في جنوب تشاد.

ووصلت حشود المعزين على متن حافلات صغيرة وسيارات أجرة ودراجات نارية تحت أشعة شمس حارقة في منتصف النهار، بينما اصطفت سيارات الجيش والشرطة على الطريق المؤدي إلى مدخل المقبرة.

ولقي ستة أشخاص على الأقل حتفهم يوم الثلاثاء عندما بدأت المظاهرات، في أكبر اضطرابات تشهدها نجامينا منذ أن أعلن الجيش قبل أسبوع أن متمردين قتلوا الرئيس إدريس ديبي في ساحة معركة.

إلى ذلك، حث رئيس وزراء الحكومة المؤقتة، ألبير باهيمي باداكي، على وحدة الصف بعد أن دعت منظمات المجتمع المدني إلى استمرار الاحتجاجات.

وقال باداكي "يجب أن نوحد قوانا لنضمن السلام واستعادة الهدوء"، داعيا المواطنين إلى دعم الحكومة المؤقتة.

المصدر: "أسوشيتد برس"