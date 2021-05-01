 
مباشر

إدارة بايدن تضع سياسة جديدة تجاه كوريا الشمالية

أخبار العالم

إدارة بايدن تضع سياسة جديدة تجاه كوريا الشمالية
Reuters EVELYN HOCKSTEIN
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/qb3l

قال البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي جو بايدن استقر على نهج جديد يعتمد على "الدبلوماسية الواقعية" للضغط على كوريا الشمالية للتخلي عن أسلحتها النووية وصواريخها الباليستية.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي، يوم الجمعة، للصحفيين من على متن طائرة الرئاسة الأمريكية إن المسؤولين الأمريكيين أنهوا مراجعة استغرقت شهورا بشأن سياسة واشنطن تجاه كوريا الشمالية.

وأضافت بساكي أن حرمان كوريا الشمالية من السلاح النووي بشكل كامل ما زال هو الهدف، إلا أنها أشارت إلى أن الرؤساء الأربعة السابقين للولايات المتحدة لم يتمكنوا من حمل بيونغ يانغ على التخلي عن أسلحتها النووية.

إقرأ المزيد
بايدن يعلن التزامه مع رئيس وزراء اليابان بالتنسيق بشأن ملفات الصين وكوريا الشمالية
بايدن يعلن التزامه مع رئيس وزراء اليابان بالتنسيق بشأن ملفات الصين وكوريا الشمالية

وتسعى سياسة بايدن إلى إيجاد أرضية مشتركة بينها وبين السياسات التي انتهجها أقرب أسلافه من رؤساء الولايات المتحدة، لكنه لن يسعى لعقد صفقة كبرى مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون.

وحتى الآن، ترفض كوريا الشمالية دعوات دبلوماسية من جانب إدارة بايدن، وتدعو بيونغ يانغ الولايات المتحدة وحلفاءها لرفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على برامج أسلحتها.

المصدر: رويترز

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا