بايدن يعلن التزامه مع رئيس وزراء اليابان بالتنسيق بشأن ملفات الصين وكوريا الشمالية

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه ورئيس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوغا ملتزمان بالعمل معا بشأن القضايا التي تخص الصين وجنوب بحر الصين وبحر الصين الشرقي وكوريا الشمالية.

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وأكد بايدن أنا محادثاته مع سوغا كانت "مثمرة"، فيما أكد الأخير أن الولايات المتحدة واليابان اتفقتا على ضرورة إجراء مناقشات صريحة مع الصين، في سياق أنشطة الصين في المنطقة.

وأضاف سوغا أنه ناقش مع بايدن تأثير الصين على المنطقة والعالم، وأهمية التحالف بين الولايات المتحدة واليابان، فضلا عن مناقشتهما ملفي تايوان وإقليم شينجيانغ.

وكان مسؤول رفيع في الإدارة الأمريكية ذكر أن الرئيس جو بايدن سيستقبل يوم الجمعة رئيس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوغا في البيت الأبيض ليكون سوغا أول زعيم أجنبي سيلتقيه بايدن شخصيا.

وبحث الجانبان أيضا قضايا المناخ وشبكات 5G للاتصالات.

المصدر: "رويترز"