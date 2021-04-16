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بايدن يستقبل رئيس وزراء اليابان لبحث الصين وكوريا الشمالية

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بايدن يستقبل رئيس وزراء اليابان لبحث الصين وكوريا الشمالية
Reuters TOM BRENNER
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ذكر مسؤول رفيع في الإدارة الأمريكية أن الرئيس جو بايدن سيستقبل يوم الجمعة رئيس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوغا في البيت الأبيض ليكون سوغا أول زعيم أجنبي سيلتقيه بايدن شخصيا.

وقال المسؤول إن واشنطن تتوقع "شراكة طويلة ومثمرة مع رئيس الوزراء سوغا".

وأوضح أن إحدى المسائل الرئيسية ستكون كوريا الشمالية، بما في ذلك سبل "الحفاظ على السلام والاستقرار والرغبة في خفض التوتر وتفادي الاستفزازات".

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وأضاف أن واشنطن وطوكيو تعتزمان إرسال "إشارة واضحة إلى الصين" بشأن الأعمال التي تعتبرانها غير مقبولة.

ويخطط الجانبان لمناقشة قضايا المناخ وشبكات 5G للاتصال والأمن الإقليمي، كما سيبحثان العلاقات بين اليابان وكوريا الجنوبية التي شهدت ترديا في الفترة الأخيرة.

وامتنع المسؤول الأمريكي عن التعليق على موضوع مشاركة الرياضيين الأمريكيين في أولمبياد طوكيو، مشيرا إلى أنه من السابق لأوانه الحديث عن ذلك.

المصدر: نوفوستي

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