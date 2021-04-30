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بلدان "الترويكا الموسعة" الخاصة بأفغانستان تدعو أطراف النزاع لخفض مستوى العنف

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بلدان
Sputnik MAXIM BLINOV
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أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن "الترويكا الموسعة" الخاصة بأفغانستان دعت أطراف النزاع في البلاد إلى خفض مستوى العنف.

وجاء في بيان للمتحدثة الرسمية باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، صدر في أعقاب اجتماع "الترويكا الموسعة" التي تضم كلا من روسيا والولايات المتحدة والصين وباكستان، في الدوحة يوم الجمعة، أن الاجتماع "ناقش آفاق تطوير عملية التسوية السلمية في أفغانستان على خلفية قرار الولايات المتحدة والناتو بسحب قواتها من البلاد بحلول سبتمبر".

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وأضاف البيان أن "ممثلي "الترويكا الموسعة" دعوا الأطراف الأفغانية المتنازعة إلى خفض مستوى العنف وتفعيل المفاوضات بهدف عقد اتفاق سلام أفغاني أفغاني".

وأشارت زاخاروفا إلى أن أعضاء "الترويكا الموسعة" عقدوا أيضا لقاءات منفصلة مع فريقي المفاوضين عن الحكومة الأفغانية وحركة "طالبان".

المصدر: "تاس"

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