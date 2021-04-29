الولايات المتحدة تؤكد بدء انسحاب قواتها من أفغانستان وتحذر "الأعداء المحتملين"

أكد البيت الأبيض، اليوم الخميس، بدء عملية انسحاب القوات الأمريكية من أراضي أفغانستان وفقا لخطة رئيس الولايات المتحدة، جو بايدن.

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وقالت نائبة المتحدث باسم البيت الأبيض، كارين جان-بيير، خلال مؤتمر صحفي: "الانسحاب جار. في الأسبوع الماضي صادق وزير الدفاع، لويد أوستين، على طلب القيادة المركزية للقوات المسلحة لنشر أصول إضافية بشكل مؤقت من أجل ضمان خروج القوات الأمريكية من أفغانستان بشكل آمن ومدروس.

وأوضحت جان-بيير أن البنتاغون نشر قاذفات استراتيجية من طراز "B-52H" في "منطقة مسؤولية القيادة المركزية للقوات المسلحة لحماية القوات الأمريكية وقوات التحالف خلال الانسحاب".

وأشارت المسؤولة: "حاملة الطائرات النووية Dwight Eisenhower ستواصل مهمتها الحالية ومن المخطط لإنجازها في يوليو. كما سيتم نشر مؤقت لمجموعة عملياتية تكتيكية للقوات الخاصة للقوات البرية الأمريكية في أفغانستان للإسهام في ضمان الأمن على الأرض".

ولفتت إلى أن إدارة الرئيس بايدن "لا تزال ملتزمة بسحب كامل مجموعة القوات الأمريكية من أفغانستان حتى 11 سبتمبر 2021"، مشددة: "على الأعداء المحتملين أن يعرفوا أننا سندافع عن أنفسنا وعن شركائنا باستخدام كل القدرات المتوفرة في حال شنهم هجوما علينا... سنتابع الأوضاع عن كثب ولا ننوي الاستعجال".

وفي وقت سابق من الخميس أكد مسؤولون في الناتو لوسائل إعلام إطلاق الحلف عملية سحب قواته المشاركة في عملية "الدعم الحازم" من أفغانستان.

وفي 29 فبراير 2020 وقعت الولايات المتحدة بقيادة رئيسها آنذاك، دونالد ترامب، وحركة "طالبان" في الدوحة أول اتفاق سلام بين الطرفين، ينص على انسحاب القوات الأجنبية من أفغانستان بعد 14 شهرا، أي في مايو 2021، وإطلاق حوار أفغاني داخلي في الدوحة، بعد عقد صفقة مع الحكومة الأفغانية حول تبادل الأسرى.

لكن إدارة بايدن أعلنت مؤخرا أنها تنوي إنجاز عملية الانسحاب حتى 11 سبتمبر ما أثار ردود أفعال حادة من "طالبان"، التي حذرت من خروجها من اتفاق السلام.

المصدر: وكالات