وسائل إعلام: الناتو باشر بسحب قواته من أفغانستان

أكد مسؤولون في حلف الناتو لوسائل إعلام إطلاق الحلف عملية سحب قواته المشاركة في عملية "الدعم الحازم" من أفغانستان.

وأكد مصدر في مقر الناتو في بروكسل لوكالة "تاس" الروسية أن عملية انسحاب قوات حلف شمال الأطلسي من أفغانستان "انطلقت بشكل منظم ومنسق".

وأكدت وكالة "فرانس برس" صحة هذا الخبر نقلا عن مسؤول في الناتو.

#عاجل: بدء انسحاب حلف شمال الأطلسي من أفغانستان بشكل "منسّق" (مسؤول)#فرانس_برس — فرانس برس بالعربية (@AFPar) April 29, 2021

ويزيد تعداد قوات الناتو في أفغانستان حاليا عن عشرة آلاف شخص، ومن المقرر إتمام عملية سحب هذه القوات في سبتمبر القادم.

وأعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن في وقت سابق من الشهر الجاري عن تأجيل الموعد المتفق عليه سابقا بين إدارة سلفه دونالد ترامب وحركة "طالبان" لإتمام سحب قوات الولايات المتحدة من أفغانستان لعدة أشهر، حتى 11 سبتمبر القادم.

المصدر: "تاس" + "أ ف ب"