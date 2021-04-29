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وسائل إعلام: الناتو باشر بسحب قواته من أفغانستان

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وسائل إعلام: الناتو باشر بسحب قواته من أفغانستان
Reuters Mohammad Ismail
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أكد مسؤولون في حلف الناتو لوسائل إعلام إطلاق الحلف عملية سحب قواته المشاركة في عملية "الدعم الحازم" من أفغانستان.

وأكد مصدر في مقر الناتو في بروكسل لوكالة "تاس" الروسية أن عملية انسحاب قوات حلف شمال الأطلسي من أفغانستان "انطلقت بشكل منظم ومنسق".

وأكدت وكالة "فرانس برس" صحة هذا الخبر نقلا عن مسؤول في الناتو.

ويزيد تعداد قوات الناتو في أفغانستان حاليا عن عشرة آلاف شخص، ومن المقرر إتمام عملية سحب هذه القوات في سبتمبر القادم.

وأعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن في وقت سابق من الشهر الجاري عن تأجيل الموعد المتفق عليه سابقا بين إدارة سلفه دونالد ترامب وحركة "طالبان" لإتمام سحب قوات الولايات المتحدة من أفغانستان لعدة أشهر، حتى 11 سبتمبر القادم.

المصدر: "تاس" + "أ ف ب"

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