الولايات المتحدة ترسل إمدادات إلى الهند بأكثر من 100 مليون دولار لمواجهة كورونا

أعلن البيت الأبيض عن إرسال إمدادات من الجانب الأمريكي إلى الهند تزيد قيمتها عن 100 مليون دولار، لمساعدتها في التصدي لتصاعد أعداد الإصابات بكورونا.

وأوضح البيت الأبيض في بيان له أن "الإمدادات التي سيبدأ وصولها يوم الخميس وتستمر حتى الأسبوع المقبل، تشمل 1000 أسطوانة أكسجين و 15 مليون قناع N95 ومليون اختبار فحص سريع".

إقرأ المزيد

وأضاف: "مثلما أرسلت الهند المساعدات إلى الولايات المتحدة عندما تعرضت مستشفياتنا للضغط، فإن الولايات المتحدة مصممة على مساعدة الهند في وقت الحاجة".

وكانت طائرة روسية تحمل مساعدات طبية عاجلة هبطت في مطار نيودلهي الأربعاء، وهي الأولى من طائرتين أرسلتهما وزارة الطوارئ الروسية إلى الهند للمساعدة في التصدي لانتشار فيروس كورونا في البلاد.

المصدر: "رويترز" + RT