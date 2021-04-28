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الصين: قرار اليابان إطلاق مياه فوكوشيما بالبحر "غير مسؤول"

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الصين: قرار اليابان إطلاق مياه فوكوشيما بالبحر
Reuters
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جددت الصين، الأربعاء، انتقاداتها لقرار اليابان صب المياه المشعة المعالجة من محطة فوكوشيما النووية المنهارة في المحيط الهادئ، معتبرة أنه إجراء غير مسؤول.

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ووصف المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو ليجيان قرار صب المياه خلال العامين المقبلين بأنه إجراء لتوفير المال وهو "غير مسؤول للغاية"، قائلا إنه "من النفاق ألا تسمح اليابان للآخرين بانتقادها عندما تفشل في مراعاة مخاوف جيرانها".

وقال تشاو "يلعب بعض المسؤولين اليابانيين دور الصم والبكم. يجب على الجانب الياباني الاعتراف بمسؤوليته والوفاء بالتزاماته الدولية وإلغاء قراره الخاطئ".

وكانت الحكومة اليابانية أفادت بأن "البلاد تعتزم ضخ أكثر من مليون طن من المياه الملوثة في البحر من محطة فوكوشيما النووية المدمرة".

وأشارت طوكيو إلى أن العمل على ضخ المياه سيبدأ في غضون عامين.

المصدر: أ ب

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