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"رؤية 2030" السعودية.. العمل على إنشاء 3 جامعات من أهم جامعات العالم

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جامعة الملك سعود، الرياض، صورة تعبيرية
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كشف ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أن "رؤية 2030" تستهدف أن يكون لدى المملكة العربية السعودية ثلاث جامعات من أهم 200 جامعة في العالم.

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وقال بن سلمان خلال مقابلة صحفية أمس الثلاثاء بمناسبة مرور 5 سنوات على إطلاق رؤية 2030، بثتها القنوات السعودية، إن "التعليم في المملكة ليس سيئا"، موضحا أن مصادر التعليم أصبحت مفتوحة، والتركيز سيكون في خطط التطوير على المهارات.

من جهة أخرى أكد بن سلمان، أن السعودية ستكسر حاجز الـ11% في خفض نسبة البطالة هذا العام في البلاد، وصولا إلى المعدل الطبيعي ما بين 7 % و4 %.

ولفت إلى أن قطاع السياحة سيخلق 3 ملايين وظيفة في المملكة حتى العام 2030.

المصدر: وسائل إعلام سعودية 

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