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بن سلمان يبشر السعوديين بوظائف جديدة

مال وأعمال

بن سلمان يبشر السعوديين بوظائف جديدة
Reuters
سعوديون في أحد شوارع العاصمة الرياض
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أكد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، أن السعودية ستكسر حاجز الـ11% في خفض نسبة البطالة هذا العام في البلاد، لافتا إلى أن قطاع السياحة سيخلق 3 ملايين وظيفة حتى العام 2030.

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 وقال الأمير محمد بن سلمان في لقاء خاص مع الإعلامي عبدالله المديفر، بثه التلفزيون السعودي وأهم شبكات التفلزة، إن السعودية تستهدف المعدل الطبيعي للبطالة ما بين 7 % و4 %.

وحول مساهمة قطاع السياحة في خلق الوظائف قال: "سيخلق قطاع السياحة 3 ملايين وظيفة حتى 2030".

ولفت ولي العهد إلى أن رؤية السعودية 2030 ستحقق الكثير من أهدافها قبل حلول عام 2030، مستعرضا في المقابلة التلفزيونية منجزات الرؤية في تنويع مصادر دخل السعودية من غير الثروة النفطية.

المصدر: سبق

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