قبل أسابيع من مصرعهم.. طاقم الغواصة الإندونيسية ينشدون أغنية "الوداع" (فيديو)

أثارت مشاهد "الوداع" لأفراد طاقم الغواصة الإندونيسية قبل أسابيع من غرقها، حزن وتعاطف العالم بعد إعلان غرقها قبالة سواحل بالي ووفاة 53 شخصا على متنها.

وانتشر مقطع الفيديو المحزن للحظات عاشها أفراد الطاقم داخل الغواصة الإندونيسية قبل وفاتهم جميعا نتيجة تفتتها أثناء إبحارها في الأعماق.

ويظهر أفراد الطاقم في مقطع الفيديو وهم يرددون أغنية إندونيسية شهيرة اسمها "الوداع"، وكأنهم يدركون أن تلك كانت رحلتهم الأخيرة على متن الغواصة المنكوبة.

وتجمع الطاقم وبينهم قائد الغواصة "هيري أوكتافيان" حول رفيق لهم يعزف على الغيتار، وبدأوا يرددون خلفه كلمات الأغنية سعادة.

وصرح الناطق العسكري الإندونيسي دجوارا ويمبو لوكالة فرانس برس، بأن الفيديو سجل وداعا لقائد سلاح الغواصات البحري المنتهية ولايته، والذي تولى خليفته منصبه في أوائل مارس الماضي.

وكانت القوات البحرية التابعة للجيش الإندونيسي قد عثرت على الغواصة المفقودة التي غرقت قبل أيام قبالة سواحل بالي، وكانت تحمل على متنها 53 شخصا، قتلو جميعا.

ونشر المتخصصون مشاهد تظهر لحظة تفتت الغواصة الإندونيسية أثناء إبحارها في الأعماق، حيث تظهر المشاهد حدوث تصدع هيكل الغواصة ثم انفجاره بسبب الضغط.

وفقدت الغواصة KRI Nanggala-402 التي خدمت 44 عاما يوم الأربعاء أثناء استعدادها لتدريبات اعتيادية.

المصدر: وكالات