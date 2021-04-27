الشرطة الألمانية تعتقل مواطنا من أصل تركي على طريقة توقيف فلويد

ألقت شرطة مدينة دويسبورغ الألمانية القبض على المواطن من أصل تركي إيمري تومسيك، بطرقة مشابهة لتلك التي قتلت بها الشرطة الأمريكية المواطن من أصل إفريقي جورج فلويد.

ووثق فيديو صوره أحد المارة بالهاتف أمام محل يملكه المحتجز يوم السبت الماضي، شرطيا وشرطية وهما يقبضان على تومسيك، ويقيدان يديه ومن ثم يثبتانه على الأرض ويضغطان بركبتيهما على رقبته لحوالي 3 دقائق.

وقالت الشرطة إن تومسيك كان يشتبه فيه بانتهاك القيود العامة لاحتواء كورونا، وتصرّف بطريقة عدوانية خلال احتجازه.

ويواجه المواطن الألماني قضية مقاومة الشرطة، لكنه قال إنه ينوي أن يرفع دعوى يتهم فيها الشرطة بالعنف المفرط، معتبرا أن قضيته مشابهة لحادث مقتل فلويد، الذي فجر موجة مظاهرات واسعة النطاق في الولايات المتحدة وخارجها العام الماضي.

المصدر: RT