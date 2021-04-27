روسيا: أطراف محادثات فيينا اتفقت على تسريع عملية إحياء الصفقة النووية

أعلنت روسيا أن أطراف محادثات فيينا لإحياء الصفقة الخاصة ببرنامج إيران النووي اتفقت اليوم الثلاثاء على تسريع الجهود لإعادة الولايات المتحدة وإيران للامتثال للاتفاق.

وأكد مندوب روسيا لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ميخائيل أوليانوف، في تغريدة عبر "تويتر"، "انطلاق جولة جديدة من المحادثات بجلسة رسمية للجنة المشتركة لمتابعة تطبيق خطة العمل الشاملة المشتركة" الخاصة بالاتفاق النووي.

وأضاف أوليانوف، الذي يقود وفد بلاده إلى المحادثات: "أثبتت المناقشات أن المشاركين يسترشدون بهدف واحد يتمثل في الاستعادة الكاملة للاتفاق النووي في شكله الأصلي. تقرر تسريع العملية".

The new round of the Vienna talks started with official meeting of Joint Commission of #JCPOA. The discussions proved that participants are guided by the unity of purpose which is full restoration of the nuclear deal in its original form. It was decided to expedite the process. pic.twitter.com/svMEe2hYED — Mikhail Ulyanov (@Amb_Ulyanov) April 27, 2021

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وتستضيف فيينا منذ 3 أسابيع محادثات برعاية الاتحاد الأوروبي حول سبل إنقاذ الاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني في ظل انسحاب الولايات المتحدة منه عام 2018 خلال ولاية رئيسها السابق، دونالد ترامب، الذي فرض عقوبات موجعة على الطرف الإيراني، ليرد الأخير بخفض التزاماته ضمن الصفقة منذ 2019.

وتجري المحادثات رسميا بين إيران من جهة وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا وألمانيا من جهة أخرى، لكن الاتحاد الأوروبي سبق أن أكد مشاركة الولايات المتحدة، التي يقيم وفدها بفندق قريب، في الحوار دون خوضها أي اتصالات مباشرة مع الطرف الإيراني الذي يرفض التفاوض مع إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، قبل رفع العقوبات، بينما تصر واشنطن على ضرورة التقدم بمبدأ خطوة مقابل أخرى.

المصدر: RT