روحاني: لا سبيل أمام العالم سوى الاتفاق مع إيران ورفع الحظر عنها

اعتبر الرئيس الإيراني حسن روحاني أن "مفاوضات فيينا بين إيران ومجموعة 4+1، مؤشر على قدرة إيران العالية"، وأن "العالم قد أيقن أن لا سبيل سوى الاتفاق مع إيران ورفع الحظر عنها".

وخلال اجتماعه مع مجموعة من الناشطين الاقتصاديين، قال روحاني إن "مفاوضات فيينا أثبتت قدرة إيران العالية، وقد أيقن العالم اليوم أن لا سبيل سوى الاتفاق مع إيران ورفع الحظر، وهو ما يعد نجاحا كبيرا للشعب الايراني".

وأضاف أن "الحرب الاقتصادية التي فرضها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب ضد الشعب الايراني كان الهدف منها فرض الانهيار على الجمهورية الإسلامية الإيرانية وإسقاطها".

وتابع: "اليوم وفي ظل مقاومة وصمود الشعب وتوجيهات قائد الثورة (علي خامنئي) والجهود المنجزة اعترف العالم كله وحتى الولايات بفشل الحرب الاقتصادية".

ووصف الناشطين الاقتصاديين بأنهم يمثلون الخط الدفاعي الأمامي في الحرب الاقتصادية المعادية الشاملة.

وأشار إلى العقوبات غير الإنسانية التي وضعت أمام إيران لشراء لقاح كورونا، قائلا: "حينما أردنا إبرام صفقة لشراء اللقاح واجهنا مسألة أخرى وهي القسوة غير القابلة للتصور من قبل دول العالم خاصة الولايات المتحدة، والتي كانت في عهد الإدارة السابقة ومازالت مستمرة في عهد الإدارة الحالية".

المصدر: "إرنا"