الخارجية الإسرائيلية لسفراء أوروبيين: لا نتدخل في الانتخابات الفلسطينية

قال المدير السياسي بوزارة الخارجية الإسرائيلية ألون بار لمجموعة من السفراء الأوروبيين التقاهم الثلاثاء إن إسرائيل لا تمنع أو تتورط بأي شكل في الانتخابات الفلسطينية المزمعة.

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وأكد بار خلال لقائه سفراء من الاتحاد الأوروبي وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا والسويد وإيرلندا وغيرهم، "أهمية الانتخابات الديمقراطية في الأراضي الفلسطينية لتعزيز المشاركة السياسية والمساءلة وكذلك الضوابط والتوازنات الديمقراطية".

وقال بار إن "إسرائيل لن تمنع إجراء الانتخابات في السلطة الفلسطينية"، مضيفا أن "الانتخابات الفلسطينية شأن فلسطيني داخلي، وبالتالي فإن إسرائيل لن تتدخل".

وأكد بار أن مشاركة "حماس" في الانتخابات "إشكالية" وتنتهك شروط الرباعية، وفق تعبيره.

وأشار بار إلى أن "حماس متورطة في تصعيد العنف في القدس وإطلاق الصواريخ من غزة على المدنيين الإسرائيليين"، محذرا من "احتمال أن تزداد قوة حماس في الضفة الغربية وانعكاساتها في الميدان على الأمن الإقليمي والترويج للمشاريع المدنية في السلطة الفلسطينية".

وقال بار أيضا إن تمكين "حماس" قد يكون عقبة في محاولات إعادة إسرائيل والفلسطينيين إلى طاولة المفاوضات، مضيفا أن إسرائيل تتصرف "بحذر ومسؤولية" لمنع المزيد من التدهور في الوضع الأمني وتتوقع أن تتصرف أوروبا بنفس الطريقة.

المصدر: جيروزاليم بوست