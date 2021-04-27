 
مباشر
عاجل
رستم قاسمي يعلن ترشحه رسميا للانتخابات الرئاسية المقبلة في إيران

رستم قاسمي يعلن ترشحه رسميا للانتخابات الرئاسية المقبلة في إيران

أخبار العالم

رستم قاسمي يعلن ترشحه رسميا للانتخابات الرئاسية المقبلة في إيران
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/qa1h

أعلن رستم قاسمي مساعد قائد "فيلق القدس" الإيراني للشؤون الاقتصادية في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، ترشيحه رسميا للانتخابات الرئاسية المقبلة في إيران، المقررة في يونيو المقبل.

إقرأ المزيد
طهران: تصريحات رستم قاسمي لقناة RT تتعارض مع السياسات الإيرانية في اليمن
طهران: تصريحات رستم قاسمي لقناة RT تتعارض مع السياسات الإيرانية في اليمن

واستعرض قاسمي خلال مؤتمره وجهات نظره وبرامجه في حال فوزه في الانتخابات الرئاسية.

وكانت تصريحات الجنرال قاسمي لـ RT الأسبوع الفائت بشأن "وجود عدد من المستشارين من الحرس الثوري حاليا في اليمن" أثارت حفيظة طهران، التي أكدت عبر وزارة الخارجية أن كلام قاسمي "يتعارض مع الوقائع ومع سياسات الجمهورية الإسلامية الإيرانية في اليمن".

وكانت اللجنة الانتخابية في إيران، أعلنت أمس الاثنين، أن  الحكومة الإيرانية ووزارة الداخلية ليس لديهما خطط لتأجيل الانتخابات الرئاسية، مؤكدة أنها ستجري في 18 يونيو المقبل.

يتبع..

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا