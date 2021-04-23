طهران: تصريحات رستم قاسمي لقناة RT تتعارض مع السياسات الإيرانية في اليمن

علقت الخارجية الإيرانية على التصريحات بشأن المساعدات العسكرية ووجود مستشارين عسكريين إيرانيين في اليمن، والتي أدلى بها الجنرال رستم قاسمي خلال لقاء مع RT الأربعاء 21 أبريل.

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وجاء في البيان الصادر عن العلاقات العامة في الخارحية الإيرانية أن "التصريحات المنشورة في هذه المقابلة تتعارض مع الوقائع ومع سياسات الجمهورية الإسلامية في اليمن".

وفي إشارة إلى الجهات الرسمية في إيران لإعلان مواقفها، شددت الخارجية على أن "دعم إيران لليمن هو دعم سياسي، وإن الجمهورية الإسلامية تدعم المسار السلمي للأزمة اليمنية وجهود الأمم المتحدة لإيجاد حل سياسي لهذه الحرب المدمرة".

وكان الجنرال قاسمي، المساعد الاقتصادي لقائد "فيلق القدس" في الحرس الثوري الإيراني، قد كشف في حواره مع RT أن الحرس الثوري قدم السلاح "بشكل محدود جدا" لجماعة "أنصار الله" الحوثية في بداية الحرب اليمنية، ودرب عناصر من قواتها على صناعة السلاح، مضيفا أنه يوجد في الوقت الراهن "عدد قليل من المستشارين من الحرس الثوري لا يتجاوز عددهم أصابع اليد" في اليمن.

عمر هواش- طهران

المصدر: RT