مساعد قائد "فيلق القدس" يكشف لأول مرة عن أنشطة مستشارين عسكريين إيرانيين باليمن

كشف المساعد الاقتصادي لقائد "فيلق القدس" في الحرس الثوري الإيراني، الجنرال رستم قاسمي، لأول مرة عن أنشطة مستشارين عسكريين إيرانيين في اليمن دعما للحوثيين في الحرب مع السعودية.

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وقال قاسمي، في حديث خاص لـRT، اليوم الأربعاء، إنه يوجد في الوقت الراهن "عدد قليل من المستشارين من الحرس الثوري لا يتجاوز عددهم أصابع اليد" في اليمن، مضيفا أن الحرس الثوري قدم السلاح لجماعة "أنصار الله" الحوثية في بداية الحرب اليمنية، ودرب عناصر من قواتها على صناعة السلاح.

وأضاف قاسمي: "قدمنا استشارات عسكرية محدودة، وكل ما يمتلكه اليمنيون من أسلحة هو بفضل مساعداتنا، نحن ساعدناهم في تكنولوجيا صناعة السلاح، لكن صناعة السلاح تتم في اليمن، هم يصنعونه بأنفسهم، هذه الطائرات المسيرة والصواريخ صناعة يمنية".

وردا على سؤال حول صحة التقارير عن إرسال إيران سلاحا إلى اليمن في بداية الحرب، قال قاسمي: "لقد قدمنا السلاح بشكل محدود جدا، لقد قدمنا الاستشارات أكثر مقارنة بتقديمنا السلاح إلى اليمن".

ونفى المسؤول بالحرس الثوري أن تكون بلاده في الوقت الراهن قادرة على إرسال السلاح أو المساعدات الإنسانية إلى اليمن، وقال: "للأسف لم نتمكن بسبب الحصار المطبق على اليمن، ولا يمكن الآن إرسال أي مساعدات إلى اليمن".

وتتهم واشنطن والرياض طهران بتقديم الدعم العسكري للحوثيين، فيما تواصل الجماعة هجومها على مأرب وضرب أهداف في "العمق السعودي" باستخدام صواريخ و طائرات مسيرة.

ويأتي كشف المسؤول في "فيلق القدس" عن الدعم الإيراني للحوثيين، بينما أفادت مصادر متعددة بمباحثات سعودية إيرانية بوساطة عراقية شملت الخلافات بين البلدين في الملف اليمني.

المصدر: RT