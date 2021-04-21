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مساعد قائد فيلق القدس لـRT: الشعب اليمني يُقتل بأكثر الأسلحة تطورا على يد السعودية

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مساعد قائد فيلق القدس لـRT: الشعب اليمني يُقتل بأكثر الأسلحة تطورا على يد السعودية
Reuters MD/WY
مساعد قائد فيلق القدس الإيراني رستم قاسمي
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قال رستم قاسمي، مساعد قائد فيلق القدس الإيراني للشؤون الاقتصادية، إن الشعب اليمني "يقتل بأكثر الأسلحة تطورا على يد السعودية" منذ سنوات.

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وأضاف في حديثه لـRT أن "البنية التحتية في اليمن قد تم تدميرها، وهذا ظلم سيسجله التاريخ... شعب مضطهد يقتل بأكثر الأسلحة تطورا على يد السعودية. الشعب اليمني يتعرض للإبادة".

ودعا قاسمي المجتمع الدولي إلى التحرك إزاء ما يحدث في اليمن، مشيرا إلى أن بلاده "تقدم مساعدات استشارية وعسكرية ضئيلة إلى اليمنيين"، لافتا إلى أن "جميع الصواريخ والطائرات المسيرة اليمنية تتم صناعتها محليا".

في المقابل، أعرب قاسمي أن بلاده ترحب بالحوار مع "جميع دول الجوار بما فيها السعودية."

وهناك توتر كبير بين السعودية وإيران بسبب خلافات حادة كثيرة ولا توجد علاقات دبلوماسية رسمية بينهما منذ العام 2016.

المصدر: RT

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